Anniversary  of  Tukaev’s readings   in St. Petersburg   held

26 апреля в Санкт-Петербурге прошли традиционные Апрельские Тукаевские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Тукай – не просто великий поэт, а символ истории и судьбы всего татарского народа. В истории татарской культуры имя Тукая занимает особое место, сопоставимое с значением Пушкина для русской культуры. Татары очень уважают Габдуллу Тукая. В нашем народе многое напоминает великого татарского поэта, он прочно вписан в культурный контур Северной столицы.

Традиционно мероприятие началось с возложения цветов к памятнику поэту. В этот юбилейный год в церемонии приняли участие курсанты Военно-морского института, совершив военный ритуал возложения цветов. Корзины с цветами из Республики Татарстан возложили Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Также от общественных национально-культурных объединений: Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, МКПОО «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области», РОО «Татарское культурное общество« Фаида »; Дворянского собрания Санкт-Петербурга.

Председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль Панчеев, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерий Николаев, заместитель главы администрации Петроградского района Андрей Цибиногин, руководители татарских общественных организаций города и области.

В своем выступлении Фарид Мухаметшин отметил, что в настоящее время в Татарстане, а также в Санкт-Петербурге проживают представители более ста наций. Мы действительно можем гордиться тем, что высокая культура межнациональных отношений, прочные, проверенные временем традиции взаимопонимания и уважения получили постоянное место жительства в наших регионах.

На фестивале поэзии Фарид Мухаметшин вручил Благодарственное письмо Госсовета Республики Татарстан поэтессе Виле Живаевой и памятный знак «100 лет ТАССР» поэтессе Халиде Гилазовой.

В ходе мероприятия были прочитаны стихи Габдуллы Тукая на татарском и русском языках, было отмечено, что творчество Тукая имеет особое значение не только для татарского народа, но и для всего тюркоязычного мира. За свою короткую жизнь он создал огромное количество произведений, обогативших татарскую и мировую литературу, а как переводчик донес до татар поэтические слова Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова и многих других великих русских поэтов.

На Тукаевские чтения приехали творческие деятели и горожане, которые не только чтят и помнят стихи татарского поэта и мыслителя, но и понимают, что без родного языка невозможно спасти нацию и народ.

Для всех присутствующих песни исполнили заслуженный артист РСФСР, народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин, лауреат всероссийских и международных конкурсов, петербургская певица Динара Байтемирова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. солист Санкт-Петербургского оперного театра Ярамир Низамутдинов.

Тукаевские чтения в Санкт-Петербурге проводятся ежегодно, много лет подряд. Их организует Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Чтения неизменно привлекают внимание историков, этнографов, представителей творческой интеллигенции и татарской общественности.

Постоянное представительство Республики Татарстан

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области