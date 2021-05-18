Chistopol immortalized in painting

Около сотни новых картин пополнили сегодня фонды выставочного зала Чистопольского историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Все они украсят открытие экспозиции «Старый Чистополь». Возрождение », задуманного как результат одноименного всероссийского пленэра, в котором приняли участие более пятидесяти художников со всей страны, в том числе пять действительных членов Российской Академии художеств.

Как уже сообщалось, художественно-выставочный проект организован с целью сохранения исторического наследия и архитектурного облика древнего города средствами изобразительного искусства. Презентация выставки пройдет в праздничной обстановке в рамках городского праздника, посвященного 100-летию уездного городского музея (бывший краеведческий музей). За последние две недели известные художники из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов запечатлели на своих картинах исторические и архитектурные памятники, значимые места Чистополя, купеческий центр которого имеет статус исторического поселения федерального значения.

Мастера кисти работали на открытом воздухе, при естественном освещении, в живописных уголках местности, которых так много в городе на Каме. Сколько работ было создано в рамках двухнедельного арт-проекта, по словам организаторов, подсчитать сложно. «Художники писали по несколько этюдов в день, – пояснила Елена Шилина, член Союза художников Татарстана, координатор пленэра. По ее словам, перед выставкой работы были отобраны, в будущем картины будут включены в несколько выставок. Одна из них, в частности, станет мобильной, ее смогут увидеть жители восьми городов Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одна выставка останется в Чистополе.

«Старый Чистополь. Возрождение »- художественно-выставочный проект о купеческом городе. В рамках пленэра художникам из разных уголков России предстояло запечатлеть старинные дома, памятники и другие достопримечательности Чистополя. Каждая картина будет иметь историческую подоплеку: когда был построен изображенный на ней объект, кому он принадлежал, чем знаменит дом. По итогам проекта планируется сформировать передвижную выставку, которую увидят жители восьми городов Татарстана, а затем Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что в своих работах живописцы запечатлели не только достопримечательности города на Каме. Также их интересовали живописные села Чистопольского и Аксубаевского районов, где в рамках сопутствующей культурной программы участники пленэра отправились на экскурсии. Также мастера расписали виды городища Джукетау (Жукотин, в окрестностях Чистополя) и старинное село Булдырь – географический центр Татарстана, проехавшее по Каме на небольшом теплоходе.

«В одном из чувашских сел Аксубаевского района нас очень тепло встретили частушками, ужином на костре. Художники много общались, рисовали картины. Встреча с аксубаевцами была настолько трогательной, что они тоже решили организовать выставку », – цитирует« Татар-информ »слова народного художника республики, первого заместителя председателя Союза художников Республики Татарстан Мудариса Мингазова.

Каждая картина, созданная в рамках Всероссийского пленэра, будет иметь историческую справку: кому и когда принадлежал дом в Чистополе, чем знаменит. Фотографии и их соответствующие места также будут сфотографированы и переведены в цифровую форму для создания архива, буклетов и других материалов для передвижных выставок.

Кроме того, во время пленэра его участники провели несколько мастер-классов для воспитанников местной художественной школы, провели встречи с краеведами и горожанами, которым небезразлично прошлое и настоящее своей малой родины.

Напоминаем: проект «Старый Чистополь. Возрождение »реализуется с 2019 года по инициативе Союза художников Татарстана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов России.