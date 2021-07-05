В Казани проходят занятия на татарском языке в рамках проекта “Хәрәкәттә — бәрәкәт”

Уже второй месяц в общественных пространствах Казани проходят спортивные и творческие занятия на татарском языке в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт», что в переводе с татарского означает «В движении — жизнь».

Публикуем расписание занятий проекта на весь июль:

🔺7 июля 19:00 — на бульваре «Ак Чәчәкләр» (на спортивной площадке) пройдет йога с тренером Лейсан Бикмуллиной @yogapractice.kazan и с артисткой Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Назлыгюль Хабибуллиной @habinaz.

🔺12 июля 19:00 — в парке им. Горького (на зеленом поле) состоится мастер-класс по Контемпорари. Занятие по современному жанру танца проведет хореограф-постановщик, педагог, арт-директор фестиваля современной хореографии «Площадь свободы» Венера Галимова @veneragalimova.

🔺17 июля 19:00 — мастер-класс по свободной пластике на набережной озера Кабан (у плавучей сцены) с балериной и экс-солисткой Татарского академического Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Айсылу Мирхафизхан @mirais_aislu.

🔺27 июля 19:30 в парке «Черное озеро» (в амфитеатр) пройдет музыкальный импровизационный джем «Татарский сансет». Танцевальные импровизации под современные татарские композиции и миксы провеут хореограф творческого объединения «Алиф» Нурбек Батулла @nurbakbatulla и музыкант и битмейкер Ислам Валеев @malsimusic.